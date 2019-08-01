CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, cenaze törenine katıldı - ANKARA
- Kocatepe Camisi - Eski Bağ - Kur Genel Müdür Yardımcısı ve Yeminli Mali Müşavir Hasan Eney için cenaze töreni - Cenaze namazının kılınması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aileye taziyede bulunmasıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cenaze törenine katıldıANKARA (AA) - Hayatını kaybeden eski Bağ - Kur Genel Müdür Yardımcısı ve Yeminli Mali Müşavir Hasan Eney için cenaze töreni düzenlendi. Eney için Kocatepe Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Namazın ardından Kılıçdaroğlu, Eney'in eşi Meltem, oğulları Hüseyin Emre ile Mert Eney'e başsağlığı dileklerini iletti.
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