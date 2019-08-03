Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Çay olmazsa Rize olmaz, fındık olmazsa Karadeniz olmaz”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Çay olmazsa Rize olmaz, fındık olmazsa Karadeniz olmaz”

Kılıçdaroğlu'nun konuşması

Strateji Politika Lyon Dış Politika Toplantı 

-Detaylar

( RİZE ) - CHP’li Fındıklı Belediyesi’ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fındıklı halkına seslendi RİZE

- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çay ve fındığın bölge ekonomisi için önemine değinerek “Rize milletvekilleri ‘Çay da taban fiyat olsun, Rize'nin sorunlarını çözelim’ demiyor. Fındık, çay bu ülkenin ciddi bir sorunu. Çay ve fındık Karadeniz’in stratejik ürünleridir. Çay olmazsa Rize olmaz, fındık olmazsa Karadeniz olmaz” dedi.
Rize ve Artvin’de 31 Mart seçimlerinde sandıktan başarıyla çıkan belediyeleri ziyaret etmek üzere sabah saatlerinde havayolu ile Trabzon’a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk olarak Rize’nin Fındıklı ilçesine uğradı. Fındıklı Belediyesi’ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu’nu tebrik etti. Ardından belediye önünde Fındıklı halkına seslenen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Her şey çok güzel olacak dedik, oldu. Daha da güzel olacak” dedi.
Derelerine sahip çıktıkları için Fındıklı halkına teşekkür eden Kılıçdaroğlu, Fındıklı’nın çevre konusundaki duyarlılığı ile Türkiye’de örnek gösterilen bir ilçe olduğunu belirtti.
Konuşmasında kibir ve israfa dikkat çeken Kılıçdaroğlu, kibir ve israftan kaçınılması gerektiğine vurgu yaptı. Son dönemde Suriyeliler konusunun çok tartışılan bir konu olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Suriyeliler var. Bu da son günlerde çok tartışılan bir olaydır. Suriye belasını bizim başımıza kim açtı ? ‘24 saatte Şam’da Merve camisinde namaz kılacağız’ dediler. Yani Suriye’ye gireceklerdi 3,5 milyon Suriyeli Türkiye’ye girdi. Ensar diye karşıladık doğru, bakalım doğru, koruyalım doğru, çoluk çocuğu var, açlık sefalet olmasın bunların hepsi doğru ama yanlış bir dış politikanın Türkiye’ye maliyeti çok ağır oldu. Şimdi neredeyse düşman halindeyiz neden ? Suriye’de Müslümanlar birbirlerini katlediyorlar. Bir grubun eline Rusya silah veriyor, öbür grubun eline de Amerikalılar. Siz birbirinizi öldürün silahı da biz size vereceğiz diyorlar. Suriye ile süratle barışmak lazım, Mısır ile süratle barışmak lazım. Doğu Akdeniz’deki haklarımızın korunması için bunlar çok önemli. Ben bunların hepsini söylüyorum. Bunlar olacak ama bunlar ne kadar geç olursa Türkiye vatandaşları o kadar ağır bedel ödeyecek.” Çay ve fındığın bölge ekonomisi için önemine de değinen Kılıçdaroğlu, “Rize milletvekilleri ‘Çay da taban fiyat olsun, Rize'nin sorunlarını çözelim’ demiyor. Çayın sorunlarını biliyorum. Burada da özel olarak çay konusunda bir toplantı yaptık. Çay üreticileriyle, sanayicilerle özel bir toplantı yaptık. Bu sorunun nasıl çözüleceği ile alakalı oturduk, güzel güzel çalışmalar yaptık. Fındık, çay bu ülkenin ciddi bir sorunu. Çay ve fındık Karadeniz’in stratejik ürünleridir. Çay olmazsa Rize olmaz, fındık olmazsa Karadeniz olmaz. Dolayısıyla bu iki ürüne özel ağırlık vermek gerekiyor. İki ürünü üreten bütün üreticilere de her türlü desteği vermek gerekiyor. Bu verilebilirse pek çok sorun da çözülmüş olur” ifadelerini kullandı. Kılçdaroğlu, ardından Artvin’in Arhavi ilçesine hareket etti.
İlgili Foto Galeriler
AB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin AğladıAB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin Ağladı
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Erdoğandan Bahçeliye ZiyaretErdoğandan Bahçeliye Ziyaret
İmamoğlundan Anıtkabir Ziyaretiİmamoğlundan Anıtkabir Ziyareti
Sahiller Boşaldı, İstanbul Seçmeni Bodrumu Terk EdiyorSahiller Boşaldı, İstanbul Seçmeni Bodrumu Terk Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı