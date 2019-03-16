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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bergama'da yüzme havuzu açtı - İZMİR

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bergama'da yüzme havuzu açtı - İZMİR

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tören alanına gelişinde karşılanması - Törene katılanlardan görüntüler - Saygı duruşu - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu'nun konuşması - Açılış kurdelesinin kesilmesi - Kılıçdaroğlu'nun Fenerbahçe Kulübü Yüzme Takımının gösterisini izlemesiİZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir ziyareti kapsamında Bergama ilçesinde yapımı tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzunun açılış törenine katıldı.

Yüzme Açılış Töreni Yüzme Havuzu 

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