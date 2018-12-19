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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu AB ülkeleri büyükelçileriyle buluştu - ANKARA Video

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu AB ülkeleri büyükelçileriyle buluştu - ANKARA Video

- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun AB ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya gelmesi - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in konuşması - CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün konuşmasıCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu AB ülkeleri büyükelçileriyle buluştuANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya geldi.Bir otelde, basına kapalı gerçekleşen yemekli toplantıya, CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de katıldı.
Toplantının ardından Çeviköz, yaptığı açıklamada, büyükelçilerle güncel bazı meseleleri konuşma imkanı bulduklarını söyledi.

Çeviköz, toplantıya CHP'nin AB Karma Parlamenter Komisyonu (KPK) üyesi milletvekillerinin de katılarak AB büyükelçileriyle görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.
Kılıçdaroğlu'nun genel bir değerlendirme yaptıktan sonra AB büyükelçilerinin sorularına cevap verdiğini ifade eden Çeviköz, "Bu görüşmeler sırasında hem Türkiye - AB ilişkileri hem Türkiye'nin içinde bulunduğu durum hem dış politikayla ilgili güncel meseleler, birçok soruya da cevap verme imkanı buldu." dedi.
Büyükelçilerin yaklaşan Noel'ini kutlayarak 2019'un Türkiye - AB ilişkileri için daima ileriye giden bir dönemin başlangıcı olması dileğinde bulunan Çeviköz, AB üyesi ülkelere ve Türkiye'ye huzur, barış dileğinde bulunduklarını belirtti.
Çeviköz, "Hep sayın Genel Başkanımız yurt dışına ziyarette bulunduğu zaman 'Türkiye'yi şikayete gitti.' diyerek bazı serzenişlerde bulunuyor. Bu akşam herhangi bir yorgunluğa yol açmamak için hepsini birden davet edip şikayetimizi toplu olarak kendilerine dile getirmiş olduk." dedi.

Alışveriş Yurt Dışı Dış Politika Büyükelçiler Serzeniş 

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