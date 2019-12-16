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16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Kazakistan, Türkiye’nin Uzak Doğu’ya ulaşan önemli bir geçiş köprüsüdür “

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Kazakistan, Türkiye’nin Uzak Doğu’ya ulaşan önemli bir geçiş köprüsüdür “

Salondan detay

Geçiş Köprüsü İslam Bağımsızlık Irak 

-Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından görüntü
-Hediyeleşmeden görüntü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kazakistan Bağımsızlık Günü dolayısıyla düzenlenen programda konuştu.
Kılıçdaroğlu, “Kazakistan, Türkiye’nin Uzak Doğu’ya ulaşan önemli bir geçiş köprüsüdür “ dedi.
İstanbul Cemal Reşit Rey Kongre Merkezinde Kazakistan’ın Bağımsızlığını kazanmasının 28. yıl dönümü dolayısıyla “Tarihten Esintiler” konseri düzenlendi.
Geceye Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
Programda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “'Türkiye, Kazakistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkedir. Bunu hafızamızda sonsuza kadar saklayacağız' der Nur Sultan Nazarbayev. Değerli konuklar, Kazakistan bağımsızlık sürecinde geride bıraktığı 28 yılda olağan üstü gelişmeler kaydetmiştir. 1921 yılında İslam İş Birliği Teşkilatı’nın dönem başkanlığını üstlendi. Avrupa Güvenlik İl Birliği Toplantısını üstlendi. Asya’da İş Birliği Teşkilatı Toplantısını düzenledi.
Kazakistan’ın bu başarıları elbette bizleri de memnun etmekte, gururlandırmaktadır. Ancak Nur Sultan Nazarbayev’in Kazakistan’ın yönetim sistemi ile ilgili olarak attığı adımları da özellikle vurgulamaktan geçemeyeceğiz” dedi.
“Kazakistan, Türkiye’nin Uzak Doğu’ya ulaşan önemli bir geçiş köprüsüdür” Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra “İki ülkeyi birbirine bağlayan birçok projeyi birlikte yürütüyoruz. Kazakistan, Türkiye’nin Uzak Doğu’ya ulaşan önemli bir geçiş köprüsüdür. Türkiye’de aynı şekilde Kazakistan’ın Batı’ya ulaşımında önemli bir rol oynuyor” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından pasta kesimi gerçekleştirildi.

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