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( NEVŞEHİR ) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Bedeli ne olursa olsun adaleti sağlamak hepimizin ortak görevi" - "Vatandaşa güzel bir dünya vaat edeceğiz" NEVŞEHİR



- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Nevşehir'de düzenlediği İl Başkanları Toplantısı'nda, "Bedeli ne olursa olsun adaleti sağlamak hepimizin ortak görevidir" dedi.

İl başkanlarına seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerden sonra ilk kez bir arada olduklarını söyleyerek, "Seçimlerde belli bir mesafe aldık. Asıl görev bundan sonra başlıyor. Hepimizin sorumluluğu var. Özellikle il başkanları olarak sizlerin ayrı bir sorumluluğu var" dedi.

Marmara depreminin yıl dönümü olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve ilçe belediye başkanlarına seslenerek kentsel dönüşümün bir an önce tamamlanması gerektiğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, "Bugün Marmara depreminin 20. yıl dönümü dolayısıyla 17 bin 480 vatandaşımız hayatını kaybetti, tarihimizin en büyük depremlerinden birisi. 23 bin 781 vatandaşımız yaralandı, 96 bin 808 konut yıkıldı, 31 bin 364 konut hasar gördü. Marmara Bölgesi’nin acısı sadece Türkiye’nin değil dünyanın ortak acısı oldu. Biz üzerimize düşen görevi yaptık mı, bu acıdan ders çıkardık mı? Aradan 20 yıl geçti, hala İstanbul’da kentsel dönüşümü tartışıyoruz. Bu bile ülkeyi yönetenlerin geleceğe bakış açılarını gösterir. Geleceği yeteri kadar düşünmediklerini gösterir. O nedenle Ekrem İmamoğlu’na da ilçe belediye başkanlarımıza da büyük görevler düşüyor. Kentsel dönüşümün bir an önce tamamlanması, kaynakların bu alanlara aktarılması, 17 yıldır yapılamayan pek çok şeyi 5 yıla sığdırılması bizim ortak arzumuzdur. Biz doğal olarak bunu yapacağız, yapmakta da kararlıyız" ifadelerini kullandı."Bedeli ne olursa olsun adaleti sağlamak hepimizin ortak görevi" Adaletin olmadığı yerde demokrasinin, demokrasinin olmadığı yerde de adaletin olmayacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bütün il başkanlarını, ilçe başkanlarını yürekten kutluyorum. Hepiniz elinizden gelen çabayı gösterdiniz. Eksiğimiz elbette var ama önemli olan eksiğimizi görüp onu tamamlamak. Başarımız var ama eksikliklerimiz de var. Şimdi o eksikliklerimizi görüşme ve bir dahaki seçimlere eksiklikleri tamamlama sürecini birlikte hayata geçirmek zorundayız. Adaletin olmadığı yerde zaten demokrasi olmaz. Demokrasinin olmadığı yerde de adalet olmaz. Hepimizin yapması gereken büyük görevler var. Bedeli ne olursa olsun adaleti sağlamak hepimizin ortak görevidir." "Vatandaşa güzel bir dünya vaat edeceğiz" Türkiye'nin çözülemeyecek bir sorunu olmadığını, CHP'nin bakış açısıyla tüm sorunların çözülebileceğini aktaran CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Sorunlarımız var ama çözülmüyor. Çözümü de anlatacaksınız, hiçbir endişeniz olmasın. CHP’nin bakış açısından Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin bütün sorunlarını çözebilir ve çözer. Bu güveni vereceğiz. Türkiye’nin çözülemeyecek sorunu yoktur, elin oğlu çözüyorsa biz mi çözemeyeceğiz. Umutsuzluğa kapılmak bizim kitabımızda yok, asla umutsuz değiliz. Dolayısıyla biz vatandaşa umutsuzluk değil, güzel bir dünya vaat edeceğiz" şeklinde konuştu.



