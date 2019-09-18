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18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz: Endişeliyiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz: Endişeliyiz

Türkiye'nin ABD ile birlikte Suriye sınırında oluşturmayı hedeflediği güvenli bölge konusunda istediği sonucu alamaması durumda 'kendi harekat planımızı devreye sokarız' şeklindeki mesajına CHP'den tepki geldi. CHP'li Ünal Çeviköz, Türkiye'nin kendi başına hareket etmesini tehlikeli buldu ve 'endişeliyiz' ifadesini kullandı.

Türkiye Suriye 

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