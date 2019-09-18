CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz: Endişeliyiz
Türkiye'nin ABD ile birlikte Suriye sınırında oluşturmayı hedeflediği güvenli bölge konusunda istediği sonucu alamaması durumda 'kendi harekat planımızı devreye sokarız' şeklindeki mesajına CHP'den tepki geldi. CHP'li Ünal Çeviköz, Türkiye'nin kendi başına hareket etmesini tehlikeli buldu ve 'endişeliyiz' ifadesini kullandı.
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