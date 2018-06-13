CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan: “Milli İstihbarat Teşkilatı’nın işi CHP veya Muharrem İnce’nin mitinglerine katılımcıları takip etmek mi?”

-Mitinge katılanlardan görüntü



( ÇORUM ) - “MİT, Milli İstihbarat Teşkilatı mı? Muharrem İnce’yi takip teşkilatı mı? MİT, Milli İstihbarat Teşkilatı mı? Mitingleri izleme teşkilatı mı?” ÇORUM



- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, “Milli İstihbarat Teşkilatı’nın işi CHP veya Muharrem İnce’nin mitinglerine katılımcıları takip etmek mi? MİT, Milli İstihbarat Teşkilatı mı? Muharrem İnce’yi takip teşkilatı mı? MİT, Milli İstihbarat Teşkilatı mı? Mitingleri izleme teşkilatı mı” dedi.

24 Haziran seçimleri kapsamında CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Çorum’a geldi. Aşık Mahsuni Şerif Parkı'nda vatandaşlara hitap eden Tezcan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP cumhurbaşkanı adayı İnce'nin Diyarbakır mitingine ilişkin, "İstihbarattan aldığım bilgi, bu mitinge katılanların neredeyse tamamına yakını HDP'li" sözlerini değerlendirdi. CHP adayı Muharrem İnce’nin Diyarbakır mitinginin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı korkuttuğunu iddia eden Tezcan, “Niye kendisi Diyarbakır’da devletin bütün imkanlarıyla 5 bin polisle gittiği miting meydanında Muharrem İnce’nin yaptığı mitingin dörtte biri kalabalık vardı. O devletin imkanlarıyla miting alanının dörtte birini, Muharrem İnce milletin imkanlarıyla Diyarbakır meydanı doldu taştı. Şimdi çıkmış diyor ki MİT takip etti. İstihbarat buna bağlı ya. O mitingde HDP’liler vardı diyor. O mitingi HDP’liler doldurdu diyor. O mitingde AK Parti'liler de vardı. Başka partililer de vardı. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın işi CHP veya Muharrem İnce’nin mitinglerine katılımcıları takip etmek mi? MİT, Milli İstihbarat Teşkilatı mı? Muharrem İnce’yi takip teşkilatı mı? MİT, Milli İstihbarat Teşkilatı mı? Mitingleri izleme teşkilatı mı? MİT’i bu işlerle meşgul edeceğine terör örgütlerini, IŞID’i takip etmeye kullan. MİT'i gerçek işleriyle uğraştırsaydın darbeyi eniştenden öğrenmek zorunda kalmazdın. Darbeyi bile eniştenden öğrendin” ifadelerini kullandı.

