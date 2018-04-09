CHP’den AYM’ye Enis Berberoğlu çağrısı



- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun 300 gündür cezaevinde olduğunu belirterek, “Anayasa Mahkemesi hala ihlalle ilgili olumlu veya olumsuz bir karar vermemiştir. Bir an önce Anayasa Mahkemesini görevini yapmaya davet ediyoruz” dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan, MYK’nın gündemini düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı. İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun 300 gündür cezaevinde tutulduğunu belirterek, “Bir milletvekili 300 gündür rehin tutulmaktadır ve Anayasa Mahkemesi hala bu konuda bir karar vermemiştir. Çok açık hak ihlali olmasına rağmen Anayasa Mahkemesi hala ihlalle ilgili olumlu veya olumsuz bir karar vermemiştir. Bir an önce Anayasa Mahkemesini görevini yapmaya davet ediyoruz. Madem yerel mahkemeler tahliye konusunda karar verme noktasında kendilerini baskı altında hissediyorlar Anayasa Mahkemesi hak ihlallerini inceleyecek olan mahkemedir, göreve davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. Yarın 10 Nisan Polis Günü olduğunu söyleyen Tezcan, Emniyet mensuplarının Polis Gününü kutladı. Tezcan, “Emniyet mensupları hem güvenliğimizi sağlamak için hem de teröre karşı mücadelede kararlı duruş göstererek ülkenin huzurunu tesis etmekte önemli bir görev ifa ediyorlar. Görevleri zor işleri zor yükleri ağır. Çalışma şartları ağır. O çalışma şartları karşılığında aldıkları maaş yetersiz. Bu sorunların hepsini biliyoruz. Kendi haklarını arayabilme konusunda yeterli güvenceye sahip değiller. Biz hükümete çağrı yapıyoruz; gelin 3600 ek göstergeyi birlikte polis memurlarına verelim onlarda huzur içerisinde çalışsınlar” şeklinde konuştu.

“Şeker fabrikalarının satışına karşı mücadelemiz artarak devam edecektir” Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sorununun devam ettiğini anlatan Tezcan, hafta sonu Çorum’da ve Alpullu’da iki önemli miting yapıldığını şeker fabrikalarının satışına karşı ortak bir ses yükseldiğini hatırlattı. CHP’nin emekliye dönük vaatlerinin hala güncelliğini aynı şekilde koruduğunu vurgulayan Tezcan, “Bizim iktidarımızda emekliye senede iki maaş ikramiyeyi vereceğiz. Emekliyi yoksulluktan ve sıkıntıdan kurtaracağız. Büyümeden emekliye pay vereceğiz. 7.4 büyüdük dediler. En düşük emekli maaşı bin 509 lira. Büyümeden pay verdiğinde 2 bin 400 liraya çıkarmak lazım en düşüm emekli maaşını” açıklamasında bulundu. “Perşembe günü saat 10:30'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret edeceğiz” Soruları da cevaplayan Tezcan, CHP’nin diğer partilerin liderleriyle ne zaman bir araya geleceği sorusuna, “Perşembe günü saat 10:30'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret edeceğiz. Bir heyetle birlikte Genel Başkanımız ziyaret edecekler” ifadelerini kullandı. "Cumartesi günü Genel Başkanımız Hatay’ı ziyaret edecek. Reyhanlı Kırıkhan ve Hatay çevresinde çalışmalarını sürdürecek" Sınır ziyareti tartışması “Hatay programı çok daha önceden planlanmış bir programdı. Haftasonu Cumartesi günü Genel Başkanımız Hatay’ı ziyaret edecek. Reyhanlı Kırıkhan ve Hatay çevresinde çalışmalarını sürdürecek” diye konuştu.

2019 seçimleri hatırlatılarak CHP'nin adayının Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu olacağı sorusuna Tezcan, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu büyük demokrasi buluşmasının en önemli siyasi lideri ve aktörüdür. Adaylık bu aktörlük ve bu siyasi tablo içerisinden birçok seçenek değerlendirilir ve ona göre hareket edilir. Ama bu davanın en önemli liderlerinden birisi başta geleni genel başkanımızdır" açıklamasında bulundu. (PLN-

