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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
CHP, 212 adayını açıkladı (2) - ANKARA

CHP, 212 adayını açıkladı (2) - ANKARA

- CHP PM Toplantısı - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un açıklamasıCHP 212 adayını açıkladı (1) - CHP PM, 8'i büyükşehir olmak üzere 212 seçim bölgesinde belediye başkan adaylarını belirledi - Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen, Hatay'da Lütfü Savaş, Edirne'de Recep Gürkan, Mardin'de Süleyman Sarı, Muğla'da Osman Gürün, Tekirdağ'da Kadir Albayrak, Malatya'da Soner Gökçe büyükşehir belediye başkan adayı gösterildiANKARA (AA) - CHP Parti Meclisi (PM), 8'i büyükşehir olmak üzere 212 seçim bölgesinde belediye başkan adaylarını belirledi.CHP PM, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yerel seçim gündemiyle toplandı.Toplantıda aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 212 seçim bölgesinde adaylar belirlendi.Toplantıya ilişkin açıklamayı Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun gerçekleştirdi.Torun, Aydın, Eskişehir, Muğla, Tekirdağ ve Hatay'da mevcut büyükşehir belediye başkanlarıyla devam kararı aldıklarını söyledi.

Torun tarafından açıklanan metne göre CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayları, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen, Hatay'da Lütfü Savaş, Edirne'de Recep Gürkan, Mardin'de Süleyman Sarı, Muğla'da Osman Gürün, Tekirdağ'da Kadir Albayrak, Malatya'da Soner Gökçe oldu.Ayrıca Ardahan'da Faruk Demir, Bilecik'te Semih Şahin, Çanakkale'de Ülgür Gökhan, Çankırı'da Mustafa İbişoğlu, Çorum'da Özgür Kılıç, Edirne'de Recep Gürkan, Karaman'da Emin Ege, Kırşehir'de Selahattin Ekicioğlu, Sinop'ta Barış Ayhan, Tunceli'de Yusuf Kenan Aydın belediye başkan adayı olarak duyuruldu.(Sürecek)

Başkan Adayı Akkale Gesi Yerel Seçim 

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