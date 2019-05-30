Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Yeşilbayır Mahallesinde ev ziyaretinde bulundu - ANKARA
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Yeşilbayır Mahallesinde bir aileyi ziyaret etmesi - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un aile üyeleri ile sohbet etmesi - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Mamak Belediyesini ziyaret etmesiANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mamak Belediyesince düzenlenen mahalle iftar programına katıldı. Kurum, iftar programının ardından aile ziyaretinde bulundu.
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