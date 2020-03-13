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13 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı - ELAZIĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı - ELAZIĞ

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yapılan binaları kontrol etmesi - Bakan Kurum'un temeli atılan yerleşim alanında incelemelerde bulunması - Bakan Kurum'un vatandaşlarla konuşmasından görüntülerÇevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptıELAZIĞ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin yaşandığı Elazığ 'da hasarlı binaların yıkım çalışmalarının yürütüldüğü alanlarla Sürsürü Mahallesi'ndeki toplu konut proje alanında incelemelerde bulundu.Bakan Kurum, İlbank Bölge Müdürlüğünde düzenlenen koordinasyon toplantısının ardından depremden etkilenen Abdullah Paşa Mahallesi'ndeki binaların yıkım çalışmalarını inceledi.Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek ve Petek Sitesi'nin yerine inşa edilecek toplu konut alanında inceleme yapan Kurum, buradaki örnek daireyi gezdikten sonra Mustafa Paşa ve Rüstem Paşa mahallelerine geçti, çalışmalar konusunda ilgililerden bilgi aldı.Kurum, bir araya geldiği mahalle sakinlerinin taleplerini de dinledi.

Toplu Konut Toplantı Deprem Bölgesi Hasarlı Bina Yıkım Çalışmaları 

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