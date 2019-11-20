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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cevdet Yılmaz: 'Üniversitelerin girişimci olmasını istiyoruz' - BİNGÖL

Cevdet Yılmaz: 'Üniversitelerin girişimci olmasını istiyoruz' - BİNGÖL

Cevdet Yılmaz: "Üniversitelerin girişimci olmasını istiyoruz" - BİNGÖL - Bingöl Üniversitesi yerleşkesinde yaptırılan 50 lojmanın açılış töreni - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın tören alanına geliş ve selamlaşma - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'ın konuşmasıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: "Üniversitelerin girişimci olmasını istiyoruz" - "Bu dünyada güçlü olmak, ayakta kalmak istiyorsanız her şeyden önce bilgiye önem vermek durumundasınız" - "Biz artık üniversitelerin girişimci olmasını istiyoruz. Sadece bilgiyi öğreten veya bilgeye ilaveler yapan bir üniversite değil bilgiyi kalkınma, sosyal refah için kullanan bir üniversite"BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, üniversitelerin bilgi üretme merkezleri olduğunu belirterek, "Bu dünyada güçlü olmak, ayakta kalmak istiyorsanız her şeyden önce bilgiye önem vermek durumundasınız." dedi.
Yılmaz, Bingöl Üniversitesi yerleşkesinde yaptırılan 50 lojmanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirterek, bu zorluklarla mücadelenin ancak eğitim ile yapılabileceğini söyledi.

Bingöl Üniversitesi'nin yeni kurulan üniversiteler arasında olmasına rağmen çok eskiden kurulan üniversitelerle rekabet edecek duruma geldiğini aktaran Yılmaz, yapımı tamamlanan 50 lojman ile üniversitenin lojman sayısının 240'a çıktığını kaydetti.
Yılmaz üniversitelerin önemli bir misyon yüklendiğini aktararak, " Bingöl Üniversitesi araştırma laboratuvarları ile özel sektörle kurduğu ilişkiler ile güzel bir noktaya doğru gidiyor. Biz artık üniversitelerin girişimci olmasını istiyoruz. Yani sadece bilgiyi öğreten veya bilgeye ilaveler yapan bir üniversite değil bilgiyi aynı zamanda kalkınma için sosyal refah için kullanan bir üniversite, bilgiyi hayata uygulayan bir üniversite. Buna girişimci üniversite diyoruz." ifadelerini kullandı. - "Coğrafyamızda çok ciddi krizlerin yaşandığı bir dönemdeyiz"Bilgiyi kullanan üniversitenin kalkınma sürecinin olmazsa olmazları arasında sayıldığını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:"Kim ne derse desin biz işimize, yaptığımız çalışmalara odaklanacağız. Ülkemiz için insanımız için daha iyi bir gelecek hazırlamaya odaklanacağız. Dünya şu anda gerçekten zor bir dönemden geçiyor. Soğuk savaş sonrası güç mücadelelerinin yapıldığı, çatışmaların yoğunlaştığı bir dünyadayız. Suriye'den, Yemen'den, Libya'dan Afganistan'a Somali'ye coğrafyamızda çok ciddi krizlerin yaşandığı bir dönemdeyiz. İşte bu dünyada güçlü olmak, ayakta kalmak istiyorsanız her şeyden önce bilgiye önem vermek durumundasınız. Yetişmiş donanımlı nesillerle bu meydan okumalara karşı koymak zorundasınız."Törene, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek ve Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak da katıldı.

Açılış Töreni Misyon Laboratuvar Çatışma Özel Sektör 

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