Çelik: '(Bahçeli'nin açıklamaları) Sayın Cumhurbaşkanımız telefonla arayıp Sayın Bahçeli'ye tebrik ve teşekkürlerini illeti' - ANKARA
Çelik: "(Bahçeli'nin açıklamaları) Sayın Cumhurbaşkanımız telefonla arayıp Sayın Bahçeli'ye tebrik ve teşekkürlerini illeti" - ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları - AK Parti Sözcüsü Çelik: - "(Bahçeli'nin bugünkü açıklamaları) Sayın Cumhurbaşkanımız, bundan büyük bir memnuniyet duyduğunu telefonla arayıp Sayın Bahçeli'ye bildirdi, tebrik ve teşekkürlerini illeti."ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.