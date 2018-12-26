Çelik: 'AK Parti iktidara geldiği günden beri pekçok siyasi müsveddeyi temize çekmiştir'- ANKARA
Çelik: "AK Parti iktidara geldiği günden beri pekçok siyasi müsveddeyi temize çekmiştir" - ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları - AK Parti Sözcüsü Çelik: - "AK Parti iktidara geldiği günden beri pekçok siyasi müsveddeyi temize çekmiştir"ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.