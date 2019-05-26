Çavuşoğlu: 'YSK kararı bir yüksek mahkeme kararıdır. Herkesin buna uyması gerekiyor' - İSTANBUL
Çavuşoğlu: "YSK kararı bir yüksek mahkeme kararıdır. Herkesin buna uyması gerekiyor" - İSTANBUL - "Kastamonulu MHP'liler iftar programı" - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun gelişi - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıİSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kastamonulu MHP'liler iftar programı"na katıldı. (1)"Yüksek Seçim Kurulu kararı bir mahkeme kararıdır. Yüksek mahkeme kararıdır. Buna da herkesin buna uyması gerekiyor. Dışarıda bazı yorumlara bakıyorum. Bu yorumların bir çoğu esasen sosyal demokratların özellikle CHP ile dayanışma göstermek için yaptığını anlıyoruz ve onların yüzüne yüzüne doğrudan bu ikiyüzlülüklerini de söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz"
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