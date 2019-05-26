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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Çavuşoğlu: 'YSK kararı bir yüksek mahkeme kararıdır. Herkesin buna uyması gerekiyor' - İSTANBUL

Çavuşoğlu: 'YSK kararı bir yüksek mahkeme kararıdır. Herkesin buna uyması gerekiyor' - İSTANBUL

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(1)"Yüksek Seçim Kurulu kararı bir mahkeme kararıdır. Yüksek mahkeme kararıdır. Buna da herkesin buna uyması gerekiyor. Dışarıda bazı yorumlara bakıyorum. Bu yorumların bir çoğu esasen sosyal demokratların özellikle CHP ile dayanışma göstermek için yaptığını anlıyoruz ve onların yüzüne yüzüne doğrudan bu ikiyüzlülüklerini de söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz"

Yüksek Mahkeme Mahkeme Kararı Sosyal Demokrat 

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