Çavuşoğlu: 'Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda Türkiye herkesten hassastır' - ANKARA
Çavuşoğlu: "Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda Türkiye herkesten hassastır" - ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısı düzenledi. (9)Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve göçmenlerin gönüllü dönüşü konusunda en hassas ülke biziz"
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