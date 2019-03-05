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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Çavuşoğlu: 'Sizin paralarınız boşa gitmiyor, size geliyor hizmet olarak' - AĞRI

Çavuşoğlu: 'Sizin paralarınız boşa gitmiyor, size geliyor hizmet olarak' - AĞRI

Çavuşoğlu: "Sizin paralarınız boşa gitmiyor, size geliyor hizmet olarak" - AĞRI - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 100. Yıl Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelmesi - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıAĞRI (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ağrı ’nın 100. Yıl Mahallesi’nde vatandaşlar ile buluştu. (1)" Ağrı 'nın yerel yönetim olarak da hakettiği noktaya gelmesi gerekiyor""Bir şehre yatırımcının gelebilmesi için o şehrin alt yapı üst yapı olarak hazır olması lazım. O şehir kolay ulaşılabilir olması lazım""Paralar artık hizmete gidiyor. Sizin paralarınız boşa gitmiyor, size geliyor hizmet olarak"

Yatırımcı Yerel Yönetim 

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