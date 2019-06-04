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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
- Çavuşoğlu, memleketi Alanya’da hemşehrileriyle bayramlaştı

- Çavuşoğlu, memleketi Alanya’da hemşehrileriyle bayramlaştı

-Çavuşoğlu’nun partililerle bayramlaşmasından görüntü

Bayramlaşma 

--Çavuşoğlu’nun Protokol bayramlaşmasına gelişinden görüntü
--Protokolle bayramlaşması
--Çavuşoğlu’nun vatandaşlarla selamlaşmasından görüntü
--Detay görüntüler

( ANTALYA ) ANTALYA

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketi Antalya’nın Alanya ilçesine gelerek partilerle ve hemşehrileriyle bayramlaştı. Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretlerini sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Alanya'ya geldi. Bayram namazının ardından AK Parti Alanya İlçe teşkilatı önüne gelen Bakan Çavuşoğlu, burada partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı. Çavuşoğlu, protokol bayramlaşma programına katıldı Yaklaşık 200 kişiyle bayramlaşan Çavuşoğlu, buradan da Alanya Kültür Merkezi’nde düzenlenen protokol bayramlaşma programına katıldı.
Protokolle bayramlaşan Çavuşoğlu, daha sonra çok sayıda vatandaşın bayram tebrikini kabul etti. Etkinliğe, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba ve çok sayıda protokol üyesi de katıldı.
(EA-
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