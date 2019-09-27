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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Çavuşoğlu: '(Cemal Kaşıkçı cinayeti) Veliaht Prens'in bu konuda sorumluluğu kabul etmesi önemli' - NEW YORK

Çavuşoğlu: '(Cemal Kaşıkçı cinayeti) Veliaht Prens'in bu konuda sorumluluğu kabul etmesi önemli' - NEW YORK

Çavuşoğlu: "(Cemal Kaşıkçı cinayeti) Veliaht Prens'in bu konuda sorumluluğu kabul etmesi önemli" - NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun basın toplantısıNEW YORK - Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu dolayısıyla New York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.(2)Çavuşoğlu: "(Cemal Kaşıkçı cinayeti) Veliaht Prens'in bu konuda sorumluluğu kabul etmesi önemli ama bu sorumluluğun da yerine getirilmesi gerekiyor"

Basın Toplantısı Toplantı Cinayet 

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