Çavuşoğlu: Buluşma zamanı geldi



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Artık hasreti bitirelim. Artık gönül olarak her zaman bizimle olan ama maalesef kanunlardan dolayı partisiyle bağını koparmak zorunda kalan partimizin kurucusu Cumhurbaşkanımızı AK Parti ' yle birleştirme zamanı gelmiştir” dedi.

