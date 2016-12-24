Çavuşoğlu: Buluşma zamanı geldi

Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Elazığ Milletvekili Metin Bulut, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, AK Parti Antalya milletvekilleri, Antalya ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Artık hasreti bitirelim. Artık gönül olarak her zaman bizimle olan ama maalesef kanunlardan dolayı partisiyle bağını koparmak zorunda kalan partimizin kurucusu Cumhurbaşkanımızı AK Parti ' yle birleştirme zamanı gelmiştir” dedi.