Çavuşoğlu: '(Barış Pınarı Harekatı bölgesine) BM verilerine göre 30 bin kişi geri dönmeye başladı' - ANKARA
Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı bölgesine) BM verilerine göre 30 bin kişi geri dönmeye başladı" - ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısı düzenledi. (5)Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı bölgesine) Birleşmiş Milletler verilerine göre 30 bin kişi geri dönmeye başladı"
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