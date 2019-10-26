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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çavuşoğlu: '(Barış Pınarı Harekatı bölgesine) BM verilerine göre 30 bin kişi geri dönmeye başladı' - ANKARA

Çavuşoğlu: '(Barış Pınarı Harekatı bölgesine) BM verilerine göre 30 bin kişi geri dönmeye başladı' - ANKARA

Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı bölgesine) BM verilerine göre 30 bin kişi geri dönmeye başladı" - ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısı düzenledi.
(5)Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı bölgesine) Birleşmiş Milletler verilerine göre 30 bin kişi geri dönmeye başladı"

Basın Toplantısı Toplantı Gesi 

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