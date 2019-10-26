Çavuşoğlu: 'Almanya’dan beklentimiz müttefiklik ruhuna uygun davranmalarıdır' - ANKARA
Çavuşoğlu: "Almanya’dan beklentimiz müttefiklik ruhuna uygun davranmalarıdır" - ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın düzenlediği ortak basın toplantısı - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısı düzenledi. (1)Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı konusunda) Almanya'dan beklentimiz müttefiklik ruhuna uygun davranmasıdır"
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