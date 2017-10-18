Çavuşoğlu: ABD ile vize krizini anlayışla çözebiliriz!



Görüşme sonrası Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, ' Türkiye dayatmalara boyun eğmez ' dedi.



ABD ile vize krizi hakkında konuşan Çavuşoğlu, ' Türkiye dayatmalara boyun eğmez. Bizim çıkarlarımıza karşı gelen şeyleri kabul etmeyiz. Şartlar ne olursa olsun bir kişi suç işlemişse bu bizim elimizde değil. Hukuk gerekeni yapar. Vize krizi bizim için gereksiz bir krizdi. Diplomaside olgun bir tavır değildir. Biz ABD'nin aldığı karar karşılık bir karşılık verdik. Bu tip lüzumsuz konuların iki müttefik ülkenin konusu olmamalı. Bu konuları karşılıklı anlayışla çözebiliriz ' dedi.

