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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Bütçe üzerine yapılan son konuşmalarda CHP'li Şener rakamlarla kendisini övdü

Bütçe üzerine yapılan son konuşmalarda CHP'li Şener rakamlarla kendisini övdü

konuşmalar

( ANKARA ) - AK Partili Bostancı, Şener'e cevap verdi ANKARA

Bild Ekonomist Bütçe Görüşmeleri 


- Meclisteki bütçe görüşmelerinde CHP Grubu adına konuşan Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, AK Parti'de olduğu dönemde çok önemli icraatlar yaptığını belirterek, rakamlarla kendisini övdü. Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı söz alarak, Şener'e cevap verdi. TBMM Genel Kurulu, bütçe üzerinde son konuşmaların yapılması ve 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın açık oya sunulması için Meclis Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. İlk olarak bütçe üzerine CHP Grubu konuşmalarını yaptı. CHP Grubu adına konuşan Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, 2008'e kadar AK Parti'de olduğu dönemde çok önemli icraatlar yaptığını belirterek, rakamlarla kendisini övdü. Şener, 2008-2018 arasında ise AK Parti'nin hiçbir başarı öyküsü olmadığını savundu. Şener'in “Hepinizin bana minnet borcu var. Ben olmasaydım hiçbiriniz burada olmazdınız” sözleri üzerine Genel Kurulda tartışma yaşandı. "Sayın Şener size (CHP) geldi, ben öyle anlıyorum ki konuşmasından siz hiçbir şeydiniz şimdi her şey oldunuz, hayırlı olsun" Şener’in konuşmasının ardından AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı söz aldı. Bostancı, “Sanırsınız ki Sayın Şener ekonominin Hazreti İsasıdır. Öncesi vardır, sonrası vardır. Sayın Şener buradayken biz her şeydik, Sayın Şener gitti biz hiçbir şey olduk. Demek ki Sayın Şener size (CHP) geldi, ben öyle anlıyorum ki konuşmasından siz hiçbir şeydiniz şimdi her şey oldunuz, hayırlı olsun. Çünkü CHP içerisinde benim de tanıdığım, bildiğim çok kıymetli ekonomistler var. Bu bütçeyi çok çeşitli biçimlerde eleştirecek arkadaşlar var. Siz Sayın Şener’i çıkarttınız. O bakımdan da hakikaten öyle anlıyorum hiçbir şeydiniz her şey oldunuz, hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. "CHP tarih boyunca halkı temsil eden, iktidara gelen insanlara diktatör demiş" “CHP tarih boyunca halkı temsil eden, iktidara gelen insanlara diktatör demiş" diyen Bostancı, şöyle konuştu: “Menderes’e dediniz, Özal’a dediniz. Şimdi Tayyip Erdoğan’a diyorsunuz. Bunların üçünün de ortak yönü nedir; halkı temsil etme, halkın gücüyle iktidara gelme. Ama bazen hızınızı alamadınız kendi içinizdeki eleştirilerde de Sayın Genel Başkana diktatör dediniz. Demek ki bu bir dil alışkanlığı.”
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