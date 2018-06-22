Bursalı Artvinliler MHP’li adayı bağrına bastı

--MUHAMMET TEKİN KONUŞMASI

--DERNEK BAŞKANI SUAT ÖZKAN KONUŞMASI



( BURSA - HD)- Bursa’daki 47 Artvin Derneği, Muhammet Tekin’i davet edip bir araya geldi BURSA



- Bursa Artvin Kafkas Dernekleri Federasyonuna bağlı 47 dernek, MHP Bursa Milletvekili Adayı Muhammet Tekin’i davet edip bağrına bastı. MHP Bursa Milletvekili Adayı Muhammet Tekin, hemşerileri Artvinlilerin daveti üzerine onlarla bir araya geldi. Bursa Artvin Kafkas Dernekleri Federasyonuna bağlı 47 dernek MHP Bursa Milletvekili Adayı Muhammet Tekin’i davet ederek destek sözü verdi. Muhammet Tekin için yemek veren Artvinliler MHP’li adaya büyük ilgi gösterdi. Hemşerilerine seslenen Tekin, “Bursa’da yaşıyoruz. 600 bin üzerinde hemşerimiz var. Bursa’nın büyükşehir olma statüsü ve kentlilik kültürü çerçevesinde bir arada yaşıyoruz. Başka vilayetlerden gelen, Bursa’nın yerel değerleriyle de özleşerek birlikte 150 yıldan bu yana yaşayanlarımız var. Burada önemli iş adamaları, siyasi büyüklerimiz ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte, Bursa’ya renk ve anlam katan, değer üreten, Bursa ilinin marka haline gelmesinde büyük hizmetleri olan Artvinlileriz. Bu değerler çerçevesinde ben yanılmadan bugüne kadar geldim. Bundan sonra da böyle olmaya devam edeceğim. Bu duygularımı yarınlarda da devam ettireceğim. Ben inanıyorum ki istikrar, kalıcı dostluklar, siyasetin üstünde ve ötesindedir. Kendi camiamıza ve insanımıza hizmet vermek şereflerin en güzellerinden biri ve vesikasıdır. Beni burada kabul ettiniz ve destek verdiniz, çok sağ olun” dedi.

Bursa Artvin Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Suat Özkan, “Biz siyaset yapmak zorundayız, yapacağız da. Hemşerimiz olan MHP 4’üncü sıra milletvekili adayımız bu süreçte seçilir. seçilmese bile önümüzdeki dönemde siyasetin içinde olacak. Kendim dahil olmak sayın vekilime sonsuz desteğim olacak. Bunun altını çizerek söylüyorum. Bir hemşerimizin gerek yüce mecliste, gerekse büyükşehir belediyesinde olması bizi yüceltir. Sayın vekilim başta olmak üzere siyaset yapan hemşehrilerimizin yanında olacağız” şeklinde konuştu.

(BRK-MŞ)

