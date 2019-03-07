- Bursa'ya doğal film platosu kuruluyor



- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemde Bursa'ya doğal bir film platosu kazandıracaklarını belirterek, "Bu plato Kestel'e kurulacak. Bursa'nın adını dünyaya duyuracağız"dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında kapı kapı dolaşıp, tüm esnafa bugüne kadar yaptıkları yatırımları ve yeni dönemde hayata geçirecekleri projeleri anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestel Belediye Başkan Adayı Önder Tanır’ın proje tanıtım toplantısına katıldı.

Kestel ilçesinde yapacakları yatırımlar hakkında bilgi veren Başkan Aktaş, “Kestel’de 35 mahallemiz var. Bunların 30 tanesi kırsal mahalle. Bu 30 mahallede kanalizasyon problemi olan var, suyu değişmesi gereken var. Önümüzdeki 5 yıl içinde bu 30 mahallemizde alt yapı, içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını tamamlayıp üzerine de asfalt uygulamalarını yapacağız. Bizim cenaze ve defin hizmetleri binamız şehrin batısında. Yıldırım ve Kestel bölgemize hitap edecek cenaze ve defin hizmetleri binası yapacağız” dedi.

Kestel’in doğal film platosu olarak kullanılabileceğini de dile getiren Aktaş, “Kestel’e doğal film platosu oluşturacağız. Belirli filmlerin çekilmesiyle hem Kestel hem de Bursa’nın tanıtımı noktası noktasında bir alt yapı oluşturacağız” diye konuştu.

"Anlatacak projeleri yok" Katıldığı her ortamda bir belediye başkanının yaptığı hizmetlerle anlatacağı bir hikayesi olması gerektiğini söylediğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Ben Kestel’de başkanımız Yener Acar’ın yaptığı hizmetleri yukardan aşağıya sayarım. Kestel’in nüfusu 65 bin. Emlak rantının en yüksek olduğu ilçemiz ise Nilüfer. Bu ilçede 20 yıl belediye başkanlığı yaptınız ne projeniz var. Geçen akşam beraber katıldığımız bir dernek toplantısında Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısından cevap geldi. Saydı: 1- 35 kilometre bisiklet yolu yaptık. 2- 146 tane çocuk parkı yaptık. Üçüncüyü sayamadı. Başka bir şey yok. ‘Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır’ diyorsanız yaptıklarınızı anlatmak zorundasınız” şeklinde konuştu.

(BT-İHS)

