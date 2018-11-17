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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Burhaniye CHP'de Deveciler'in başkan adayı gösterilmesine tepki

Burhaniye CHP'de Deveciler'in başkan adayı gösterilmesine tepki

CHP ilçe merkezi önünde toplananlar

Başkan Adayı Eski Milletvekili Geri Çekilme Basın Açıklaması Milletvekili 

-İmza atanlar
-Basın açıklaması
-Detay görüntüler
-İsmail Çalışkan ile röp
-Halil Taşpınar ile röp

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde CHP Genel Merkezi tarafından 8 aday adayı arasından Ali Kemal Deveciler’in aday olarak açıklanması tepkilere neden oldu. Burhaniye CHP’de 8 aday adayı arasından 3 gün önce genel merkez tarafından eski milletvekili Ali Kemal Deveciler’in aday olarak belirlenmesi tepkilere neden oldu.CHP İlçe Merkezi önünde toplanan yaklaşık 200 partili ön seçim olmadan aday belirlenmesine tepki gösterirken, Deveciler’in adaylığının geri çekilmesini istedi. Esra Ersoy tarafından okunan basın açıklamasında CHP Genel Merkezinin Deveciler’in adaylığının geri çekmesini istedi. Partililer topladıkları imzaları CHP Genel Merkezine gönderme kararı aldı. CHP’li İsmail Çalışkan, kimseye sorulmadan aday belirlenmesine karşı olduklarını bildirirken, yapılacak ön seçimde belirlenecek adaya el birliğiyle destek vereceklerini söyledi.

Halil Taşpınar ise, Burhaniye'de seçim kaybetmek değil, seçim kazanmak istediklerini söyledi ve gereğinin yapılmasını istedi.
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