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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
'Bu ittifak çok büyük işlere imza atacak' - SAKARYA

'Bu ittifak çok büyük işlere imza atacak' - SAKARYA

"Bu ittifak çok büyük işlere imza atacak" - SAKARYA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un Uzuncaorman Mahallesi'ne gelmesi - Vatandaşlardan detaylar - Ali İhsan Yavuz'un konuşması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: - "Bu ittifak sayesinde Türkiye, çok daha fazla dönüşecek, gelişecek ve çok büyük hamleler bu ittifakla birlikte söz konusu olacak. Ben size şunu söyleyeyim, gerçekten bu son hamleleridir. Çünkü önümüzde 4,5 yıl seçim olmayacak bir süreç var"SAKARYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Cumhur İttifakı'nın çok büyük işlere imza atacağını söyledi.

Partisinin Hendek ilçesine bağlı Uzuncaorman Mahallesi'nde düzenlediği mitingde konuşan Yavuz, var güçleriyle millete hizmetkar olmaya devam edeceklerini aktardı.Cumhur İttifakı'nın temellerinin 2007'de başörtüsü adımıyla atıldığını ifade eden Yavuz, iki partinin beka sorununun ortaya çıkmaması, istikbalin kararmaması ve eski krizli günlere dönmemek için tekrar bir araya geldiklerini kaydetti.
"Bu ittifak Allah'ın izniyle çok büyük işlere imza atacak." diyen Yavuz, şöyle devam etti:"Bu ittifak sayesinde Türkiye, çok daha fazla dönüşecek, gelişecek ve çok büyük hamleler bu ittifakla birlikte söz konusu olacak. Ben size şunu söyleyeyim, gerçekten bu son hamleleridir. Çünkü önümüzde 4,5 yıl seçim olmayacak bir süreç var."İlçede Cumhur İttifakı'na verilen her oyun aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek anlamı taşıdığını yineleyen Yavuz, "Milliyetçi Hareket Partisi'yle girdiğimiz bu yolda HDP ile kol kola girmenin ne demek olduğunu oylarımızla inşallah onlara göstereceğiz." dedi.
Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Mart Salı günü Demokrasi Meydanı'nda düzenleyeceği mitinge vatandaşları davet etti.AK Parti Hendek Belediye Başkan Adayı Ali Kemal Sofu da ilçeyi karış karış gezdiklerini, projelerini vatandaşların ihtiyaçlarını belirleyerek hazırladıklarını anlatarak destek istedi.

Allah Başörtüsü 

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