Bozdağ: ”Bu beş benzemezi bir araya getiren tek şey, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a duydukları kindir, nefrettir” - YOZGAT
- Bozdağ'ın Sarıkaya mitingi - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın Sarıkaya ilçesindeki miting konuşması - Bozdağ: - ”Bu beş benzemezi (millet ittifakı) bir araya getiren tek şey Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a duydukları kindir,nefrettir”YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat 'ın Sarıkaya ilçesinde AK Parti mitinginde vatandaşlarla bir araya geldi.