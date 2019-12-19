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19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'den Türkiye'ye övgü - CENEVRE

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'den Türkiye'ye övgü - CENEVRE

- BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin basın toplantısıBM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'den Türkiye'ye övgü: - "Küresel Mülteci Forumu'na katılımı ve katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyorum" - "Türkiye (forumun) eş başkanlarından biriydi. 3,6 milyonu Suriyeli başta olmak üzere 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığı için Türkiye'yi övmek istiyorum" - "3,6 milyon kişiye ev sahipliği yapmak bir ülke için kolay değil"CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün sona eren Birinci Küresel Mülteci Forumu'na ilişkin, "3,6 milyonu Suriyeli başta olmak üzere, 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığı için Türkiye'yi övmek istiyorum. Türkiye'ye (foruma) katılımı ve desteği için teşekkür ediyorum." dedi.

Lyon Mülteci Basın Toplantısı Toplantı İsviçre 

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