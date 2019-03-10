Binali Yıldırım: 'İstanbul'u 2023 yılına kadar Avrupa'nın onuncu büyük ekonomisi yapacağız' - İSTANBUL
Binali Yıldırım: " İstanbul 'u 2023 yılına kadar Avrupa'nın onuncu büyük ekonomisi yapacağız" - İSTANBUL - Programdan detaylar - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşmasıİSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bakırköy'de "İş Dünyası ve STK Buluşması" programına katılarak konuşma yaptı.
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