Binali Yıldırım: 'İstanbul seçimi demek, üniter devlet yapımıza sahip çıkmak demektir' - İSTANBUL
Binali Yıldırım: " İstanbul seçimi demek, üniter devlet yapımıza sahip çıkmak demektir" - İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması - Pendik'te mitinge katılanlardan görüntülerİSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik'te vatandaşlara hitap etti. (1)
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