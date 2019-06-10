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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Binali Yıldırım: 'İsmail Küçükkaya başarılı bir arkadaşımız'

Binali Yıldırım: 'İsmail Küçükkaya başarılı bir arkadaşımız'

Yıldırım'ın açıklamaları

( İSTANBUL ) Binali Yıldırım: "İsmail Küçükkaya başarılı bir arkadaşımız" İSTANBUL

İzlanda Milli Takım 


- Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım “İsmail Küçükkaya başarılı program yapan bir arkadaşımız. Ümit ediyorum bu yayında da aynı başarısını sürdürecektir” dedi.
Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Çatalca’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte yer alacağı ortak yayının modaretörlüğünü yapacak İsmail Küçükkaya ile ilgili soruya, “İsmail Küçükkaya başarılı program yapan bir arkadaşımız. Ümit ediyorum bu yayında da aynı başarısını sürdürecektir. Başından beri bu konuda açık ve net olarak kim olursa olsun dedim. Uğur Dündar teklifini de kendim yapmıştım. Henüz bilemediğimiz bir nedenle vazgeçti” yanıtını verdi. İzlanda’ya giden milli takıma yapılan uygulamayı da eleştiren Yıldırım “Bizim gençlerimizin moralini bozmak için modası geçmiş yöntemler uyguluyorlar. Eski yıllarda bir takım bir ülkeye giderse orada canlarını sıkacak havaalanında girişlerde bekletirlerdi. Onları moralini bozabilir miyiz acaba diye. Onların da belli ki böyle bir yöntemi uyguladıkları anlaşılıyor. Onların yaptığı bu hareket bizim çocuklarımızı daha da motive edecek ve çok güzel bir başarıyı burada da sağlayacaklarına inanıyorum. Milli Takımımıza ve Şenol Hocaya bütün futbolcularımıza başarılar diliyorum. Keşke vaktim olsa oraya da gidebilsem, gitmeyi çok arzu ediyorum” ifadelerini kullandı.
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