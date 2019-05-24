Binali Yıldırım Fatih’te vatandaşlarla buluştu

-Fotoğraf çekimi

-Esnaf ziyaretleri

-Vatandaşlarla birlikte çay içmesi

-İtfaiye ziyareti

-Binali Yıldırım’ın konuşması

-Diğer ve genel detaylar



( İSTANBUL )- Binali Yıldırım itfaiye personeliyle sahur yaptı İSTANBUL



- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 23 Haziran seçimi öncesi vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Fatih’te gerçekleştirdiği ziyaretler esnasında vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çekilen Binali Yıldırım, İtfaiye personeli ile birlikte sahur yaptı. Binali Yıldırım, “Her şeyden önce itfaiyecilerin, ‘ İtfaiyeci' olarak mesleğin tanımlanması lazım. Hala itfaiyecilik mesleği sivil memur olarak tanımlanıyor. Bu sizin hak ettiğiniz bir şey değil ” dedi.

Fatih’te Zeyrek Mahallesi At Pazarında vatandaşlarla bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım bir kafeteryada oturarak vatandaşlarla birlikte çay içti. Ardından sokak üzerinde bulunan kafelere girerek gençlerle fotoğraf çekildi. Bir kafede gençlerle sohbet eden Binali Yıldırım oyun oynayan gençlere kısa bir süre eşlik etti. Ziyaretler sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fatih İtfaiye Bölge Amirliği’ne giden Binali Yıldırım burada itfaiye personeli ile birlikte sahur yaptı. Sahur öncesi bir konuşma yapan Binali Yıldırım, itfaiyeciliğin zor olduğundan bahsederek, "15 milyon İstanbullunun canı, malı size emanet. Yaptığınız işin ne kadar mukaddes olduğunu biliyoruz. Bir yangında insanlara, eşyalarına zarar gelmemesi için yerine göre hayatınızı bile riske atarak gözünüzü kırpmadan yangınlara müdahale ediyorsunuz" dedi.

İtfaiyecilikle ilgili geçmişte olan bir anısını paylaşan Binali Yıldırım, "Yurtdışında ihtisas yaparken yangın çıkan bir mahallede sırtıma kocaman bir tüp, ağzıma maskeyi soktular, ateşin içine girdim. Isıya karşı dayanıklı elbise giydirdiler. 45 dakikada oralarda dolaştım ama ne büyük bir azap. O zaman yaptığınız işin ne kadar önemli olduğunu bizzat yaşayarak gördüm. Onun için İstanbul size müteşekkirdir kardeşlerim" şeklinde konuştu.

İtfaiyecilerin sorunlarına değinen Yıldırım, "Her şeyden önce itfaiyecilerin, 'itfaiyeci' olarak mesleğin tanımlanması lazım. Hala itfaiyecilik mesleği sivil memur olarak tanımlanıyor. Bu sizin hak ettiğiniz bir şey değil. İnşallah bu meseleleri hep birlikte halledeceğiz" açıklamasında bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın itfaiyecilerle sahur buluşmasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Partili Milletvekilleri, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’da katıldı.



