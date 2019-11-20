Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Binali Yıldırım, Çankırı'da cenaze törenine katıldı

Binali Yıldırım, Çankırı'da cenaze törenine katıldı

camiden görüntü

Cenaze Cenaze Namazı 

-Yıldırım'ın gelişi
-cenaze namazının kılınması
-ziyaretlerinden görüntü
-detaylar

( ÇANKIRI ) ÇANKIRI

- Eski TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Çankırı’da bir yakınının cenaze törenine katıldı.
Binali Yıldırım, Çankırı’da dünürü Mehmet Karaman’ın amcası İsmail Hakkı Karaman’ın cenaze törenine katıldı.
Binali Yıldırım aileye taziyelerini iletti.Cenaze törenine ayrıca, Çankırı AK Parti Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Çankırı Vali Vekili Abdullah Aslaner, Çankırı Belediye Başkan Vekili Mehmet Filiz ve vatandaşlar katıldı.
Cenaze töreninin ardından Binali Yıldırım, Sarıbaba Aile Mezarlığına geçtikten sonra esnaf ziyareti yaptı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Murat Göğebakan Cenaze TöreniMurat Göğebakan Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı