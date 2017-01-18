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18 Ocak 2017 Çarşamba günü yayınlandı
Bekir Bozdağ: Adil Öksüz saklanma becerisine sahip birisi değil İzle

Bekir Bozdağ: Adil Öksüz saklanma becerisine sahip birisi değil İzle

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AA Editör Masası ' nda soruları yanıtladı.Adalet Bakanı Bozdağ: ' Ortaya çıkan deliller gösteriyor ki Adil Öksüz, darbe teşebbüsünde kilit rol oynayan isimlerden birisi. Elde edilen veriler önemli bir aktör olduğunu gösteriyor. Adil Öksüz bu kadar saklanma becerisine sahip birisi değil. Onun birileri tarafından saklandığını düşünüyorum. ' Adalet Bakanı Bozdağ: ' Adil Öksüz'ün kafasını bulunduğu yerden dışarı çıkarabilme şansının olduğuna pek ihtimal vermiyorum. Ama eninde sonunda Türk polisi veya jandarması, güvenlik güçlerimiz, halkımızın da desteğiyle Adil Öksüz'ü saklandığı inde bulacak, onu da yargıya teslim edecektir. ' Adalet Bakanı Bozdağ: ' Ben Adil Öksüz'ün Türkiye sınırları dışına çıkmayı başardığına ihtimal vermiyorum. Çünkü olay oldu, hemen arkasından konu deşifre oldu, güvenlik güçleri harekete geçti ve Türkiye'nin bütün hudut kapıları ve dışarı çıkabilecek ne varsa hepsi bilgilendirildi ve tedbirler alındı. '

Adil Öksüz Bekir Bozdağ Türkiye Adalet Bakanı 

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