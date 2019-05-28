Batman'da MİSİAD'dan iftar programı

- Batman 'da MİSİAD'ın iftar programı - Katılımcılardan detaylar - Şube Başkanı Namet Sırlan'ın konuşması - Plaket takdimiBATMAN (AA) - Memleketçi Sanayici ve İşadamları Derneği (MİSİAD) Batman Şubesi tarafından iftar programı düzenlendi. Özel bir restoranda düzenlenen programda konuşan Şube Başkanı Namet Sırlan, ramazan ayının önemini anlatarak, programa katılan misafirlere teşekkür etti.Programa, Batman Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Abdülkadir Demir, Balpınar Belediye Başkanı Hüseyin Geylani ve dernek üyeleri katıldı.
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