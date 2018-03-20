Başbakan Yıldırım: “Teröre karşı kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğiz”



- Başbakan Binali Yıldırım, “Buradan, terörle iş birliği yapan ve destekleyen ülkelere sormak istiyorum; teröre arka çıkarak bütün insanlığın geleceğini tehlike ve tehdit altına attığınızı düşünemiyor musunuz? Sizler, böylesine tutarsız ve sorumsuz hareket ederken bilesiniz ki Türkiye olarak biz teröre karşı kararlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Başbakan Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 101 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreninde konuştu.

Türkiye’nin, Afrin operasyonu ile terörle mücadeledeki kararlılığını bütün dünyaya bir kez daha gösterdiğine dikkat çeken Yıldırım, “Güven ve huzur içerisinde yaşamalarını temin etmek için gerekli tedbirleri alıyoruz, çalışmaları yapıyoruz. Türkiye’nin teröre karşı tavrı açık ve nettir. Bugün olduğu gibi bundan sonrada ülkemize yönelen her terör tehdidini aynı kararlılıkla bertaraf edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. PYD, PKK, DEAŞ ve FETÖ’nün hiçbirinin birbirinden farkı yok, hepsi terör örgütüdür ve mücadelemiz bunlarla kararlı bir şekilde devam edecektir. Terör örgütleri sadece Türkiye’nin değil, bölgenin ve bütün insanlığın düşmanıdır. Çünkü terör insanlık suçudur. Bir ülke ya da bir topluma karşı işlenen terör suçu bütün insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Ancak, dünyada teröre karşı aynı kararlı ve net duruşu göstermeyenler var. Buradan, terörle iş birliği yapan ve destekleyen ülkelere sormak istiyorum; teröre arka çıkarak bütün insanlığın geleceğini tehlike ve tehdit altına attığınızı düşünemiyor musunuz? Sizler, böylesine tutarsız ve sorumsuz hareket ederken bilesiniz ki Türkiye olarak biz teröre karşı kararlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın güveni ve huzuru için bu mücadele sürecektir” açıklamasında bulundu.

