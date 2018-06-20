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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: “Sıra Kandil’de, orayı da başlarına yıkacağız ahdettik”

Başbakan Yıldırım: “Sıra Kandil’de, orayı da başlarına yıkacağız ahdettik”

Başbakanın konuşması

( İZMİR ) İZMİR

15 Temmuz Darbe Girişimi Medeniyetler Darbe Girişimi İran Seçimleri Terör Örgütü 


- Başbakan Binali Yıldırım, Fırat kalkanı, Afrin harekatı ile bölgeyi terörden temizlediklerini belirterek, “Şimdi sıra Kandil’de, orayı da başlarına yıkacağız buna aht ettik. Memleketimize, ülkemize zarar veren bu insanlara hak tanımayacağız. O alçaklar proje terör örgütüdür “dedi.
Binali Yıldırım Bornova İlçe Başkanlığı’nın yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Burada mini miting gerçekleştiren Başbakan Yıldırım, seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap etti. 24 Haziran seçimleri için destek isteyen Yıldırım, “Heyecan dorukta, heyecanınız eksilmesin, artarak devam etsin. 16 yıl dile kolay. 16 yıl önce doğan yavrularımız bugün oy verme yaşına geldi. Hem ülkemizi kalkındırmak, geliştirmek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muassır medeniyetler seviyesine çıkarmak hem de bir yanda darbelerle FETÖ’yle mücadele ede ede bugünlere geldik. İnşallah bundan sonra da emin adımlarla yeni hükümet sistemiyle de ülkemizin aydınlık yarınları için 100. yıl hedefleri için canla başla kararlılıkla birlikte bu kutlu yürüyüşü devam ettireceğiz. Hazır mısın İzmir? Gençler siz bugünümüz yarınımız aydınlık yarınlarımızsınız. Bu ülkeyi siz teslim alacaksınız. Bu ülkede bölücülere hayat yok, teröristlere hayat yok, darbecilere hayat yok. Bu ülkede birlik, beraberlik, kardeşlik, tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet var" dedi.
“Başlarına yıkacağız buna aht ettik” Başbakanlık dönemi sürecinin çok konuşulacağına dikkat çeken Başbakan Yıldırım, “2 yıldır Başbakanınız olarak hem İzmirim’e hem de Türkiye’ye, milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte hizmet ediyoruz. 2 yıl çok konuşulacak bir 2 yıl olacak. 2 yılda neler geldi neler geçti. Başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. 2. ayımızda 15 temmuz darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Ama İzmir Türkiye o gece ayaktaydı, ay yıldızlı bayrağı şdnirneni, ezanları indirmediniz, alçaklara hak ettiği ders verdiniz. Hemen sonra Fırat Kalknıyla terörü Suriye’de yok ettik. Afrin Harekatıyla ay yıldızlı bayrağımızı da diktik, oraları terörden temizledik. Şimdi sıra Kandil’de, orayı da başlarına yıkacağız buna aht ettik. Memleketimize, ülkemize zarar veren bu insanlara hak tanımayacağız. O alçaklar proje terör örgütüdür. Bu terör Türklerin de Kürtlerin de başının belasıdır. Bu terör örgütünü yok etmek boynumuzun borcudur. Geleceğimizi karartan bu şer odaklarına karşı bir oluyor muyuz?” diye konuştu.
Konuşmanın ardından Başbakan Binali Yıldırım, beraberindekilerle yeni hizmet binasının kurdelesini keserek açılışını yaptı.
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