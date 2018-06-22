Başbakan Yıldırım: 'Osmanlı'nın torunlarıyız, bize yakışan Evlad-ı Fatihan'a sahip çıkmaktır'' - İZMİR
Başbakan Yıldırım: "Osmanlı'nın torunlarıyız, bize yakışan Evlad - ı Fatihan'a sahip çıkmaktır'' - İZMİR - Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasıİZMİR - Başbakan Binali Yıldırım: "Üç kıtada 6 asırdan fazla hüküm sürmüş Osmanlı'nın torunlarıyız, bize yakışan da budur, gönül coğrafyamıza sahip çıkmaktır, Evlad - ı Fatihan'a sahip çıkmaktır, Filistin'e sahip çıkmaktır. Asla küçük düşünmedik, daima büyük düşünüyoruz, sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz. Bu sorumluluk duygusuyla tüm mazlum milletlerin yanındayız."