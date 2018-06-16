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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: '(Kandil'e yönelik operasyon) Amaç vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak' - TOKAT

Başbakan Yıldırım: '(Kandil'e yönelik operasyon) Amaç vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak' - TOKAT

Başbakan Yıldırım: "(Kandil'e yönelik operasyon) Amaç vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak" - TOKAT

: - Başbakan Yıldırım'ın Tokat Belediyesi ziyareti - Başbakan Yıldırım'ın belediyeye gelişi ve vatandaşlar ile sohbet etmesi - Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları Başbakan Yıldırım Tokat 'ta - Başbakan Binali Yıldırım: - "(Kandil'e yönelik operasyon) Oradaki prensibimiz terörü sadece kendi topraklarımızda, sınırlarımız içinde değil, sınırlarımızın dışında da etkisiz hale getirmek"TOKAT (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Tokat Belediyesini ziyaret etti.Yıldırım, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda partisince düzenlenen mitingin ardından Tokat Belediyesine geçti.Başbakan Yıldırım, burada Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından karşılandı.Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Yıldırım, belediyenin faaliyetlerine ilişkin Eroğlu'ndan bilgi aldı. - "Amaç vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak"Yıldırım, belediye binasından ayrılırken, bir gazetecinin Kandil'e hava operasyonuna ilişkin sorusunu şöyle yanıtladı:"Oradaki prensibimiz terörü sadece kendi topraklarımızda, sınırlarımız içinde değil, sınırlarımızın dışında da etkisiz hale getirmek. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarının amacı da buydu. Irak'ın kuzeyindeki Kandil'e uzanan bölgede de aynı şeyi yapıyoruz. Amaç vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, terörün bölgedeki varlığını sona erdirmek."

Hava Operasyonu 

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