Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım’ın eşi Bursa’da

Başbakan Yıldırım’ın eşi Bursa’da

Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın camiden çıkması

Alışveriş Bild Hatıra Fotoğrafı Camii Kapalı Çarşı 

-Vatandaşlar ile fotoğraf çektirmesi
-Kapalı çarşıdan genel görüntü

( BURSA -HD) BURSA

- Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım, Bursa’da Kapalı Çarşı'yı gezdi. Bursa Ulucamii’de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu ile birlikte öğle namazını kılan Semiha Yıldırım, ardından kapalı çarşı esnafını ziyaret etti. Bir ayakkabı dükkanına girerek alışveriş yapan Yıldırım’a Bursalı vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlar, Yıldırım ve Çavuşoğlu ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Resmi bir programı bulunmayan ikilinin çarşı ziyaretinin ardından şehirden ayrılacakları bildirildi.

İlgili Foto Galeriler
Çamlıca Camisinin İnşaatı Devam EdiyorÇamlıca Camisinin İnşaatı Devam Ediyor
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Toplu Açılış Törenine KatıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Toplu Açılış Törenine Katıldı
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı