-detaylar



( İZMİR -HD) Başbakan Yıldırım: "Herkesin yanında oluruz ama ülkeyi bölmeye çalışan FETÖ, DEAŞ, PKK’nın da korkulu rüyası oluruz” İZMİR



- Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen Yörük Şenliğinde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “Herkesin yanında oluruz ama ülkeyi bölmeye çalışan FETÖ, DEAŞ, PKK’nın da korkulu rüyası oluruz” dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında bir süredir İzmir’de bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen Yörük Şenliği coşkusuna ortak oldu. Tekeli köyünde gerçekleştirilen şenlik öncesi süslü develer ve mehteran takımı eşliğindeki kortej yürüyüşe katılan Başbakan Yıldırım, kendisini ellerinde Türk bayrakları ile bekleyen vatandaşlara seslendi. Yörük çadırlarında ikramların yapıldığı şenlikte konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “Milletimiz adımı adım tarihteki şanlı yerine geri dönüyor. Türkiye Cumhuriyeti, bugün bölgenin en güçlü ve en istikrarlı ülkesidir. Bölgede ve dünyada tüm mazlumların umudu haline geldik. Ülkeleri elinden alınan Filistinlilerin yanında biz varız. Memleketlerinden sürülen Suriyelilerin yanında biz varız. Iraklıların yanında biz varız. Herkesin yanında oluruz ama ülkeyi bölmeye çalışan FETÖ, DEAŞ, PKK’nın da korkulu rüyası oluruz. Türkiye demek insanlık demektir. Türkiye barış demektir. Kardeşlik demektir. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı her yer bizimdir. Büyük medeniyetin olmanın gerektirdiği sorumluluklar var. bu sorumluluğun hakkını veriyoruz. Sadece İzmir’i, İstanbul’u, Ankara’yı değil, tüm vilayetlerimizi aynı şekilde seviyor ve hizmetlerimizi götürüyoruz” diye konuştu.

“Köklü bir geçmişimiz var” Ülkemiz ve milletimiz için önemli bir seçimin arefesinde olunduğunu belirten Başbakan Yıldırım, “Yarından sonra artık seçim. Kararımızı verdik. Yörüklerimizin kökleri ta Orta Asya’ya kadar gider. Köklü bir geçmişimiz var. Gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki Yörük, Türkmen kardeşlerimize de selamlarımızı gönderiyoruz. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü beladan muhafaza etsin. Rabbim yol arkadaşlığımızı daim etsin. Başta Irak ve Suriye’de yaşayan kardeşlerimiz olmak üzere tüm kardeşlerimize Rabbim zafer ve huzur nasip etsin” ifadelerini kullandı. “Türkiye yürüyüşüne devam ediyor” Türkiye’nin bölgedeki bütün olumsuzluklara rağmen huzur içinde, güven içinde kararlı şekilde yürüyüşüne devam ettiğini söyleyen Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti: “Türkiye’de milletini seven, milletine sevdalı milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan var, onun arkadaşları var. Türkiye asırlar boyunca yaptığı gibi hep adaletin ve hakkın yanında yer aldı. Orta Asya’nın bozkırlarından çıkarak Anadolu’ya, Balkanlar’a, Avrupa’ya akın akın giden kutlu medeniyetin evlatlarıyız. Irak’ta, Suriye’de, Ürdün’de zor şartlarda, hayatları tehlikede olan Türkmenler bizim kardeşimizdir. Geçmişimiz bir, geleceğimiz bir, kitabımız bir, Rabbimiz bir, Peygamberimiz birdir. Hepimiz kardeşiz, birlikte Türkiye’yiz. Bu millet, İslam coğrafyasının darmadağın olduğu dönemde batıdan gelen Haçlı Seferlerine göğsünü siper etmiş bir millettir. Moğolistan’dan Viyana’ya kadar dostluk, adalet huzur götürmüştür. Bizim ecdadımız hüküm sürdüğü bölgelerde asla zulüm ve sömürü yapmamıştır. Ecdadımız arkasında harabeler değil; medreseler, köprüler, camiler, külliyeler, insanlık bıraktı. Ecdadımız tarihe kanla değil mürekkeple yazılmış bir medeniyet bıraktı.” Yeni yol yapılıp otobana bağlanacak Yıldırım, Menderes’teki organize sanayi bölgesinin köyün içinden geçtiğini ve bu sorunu ortadan kaldıracaklarını belirterek, “Organize sanayi yolunu, Pancar Organize Sanayi Bölgesini bu güzergahta yeni yol yapıp otobana bağlayacağız” dedi.

“Bu ülkenin son başbakanı, son mesai gününü Menderes’e ayırdı” Şenlik açılışında konuşan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “Bugün tarihi bir gün. Bu ülkenin son başbakanı, son mesai gününü Menderes’e, Tekeli’ye, Yörüklere ayırdı. 4 yılda 30 yıldır yapılmamış hizmetleri yaptık. Bütün bu hizmetlerin mimarı, bize ağabeylik, babalık yapan, arkamızda duran Başbakanımızdır. Biz sizi her zaman Allah’ın selamı ile selamlıyoruz. Bugün de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamı ile geldik. Bugün size Erzincan’dan Yörük oğlu Yörük Başbakanımız Binali Yıldırım ile geldik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; Yörük çadırları Tekeli’de tütüyor. Yörük çadırlarında duman tüttükçe bizi kimse bölemez” ifadelerini kullandı.