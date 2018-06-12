Başbakan Yıldırım: “Geldiğimiz noktada ülkemiz terör belasından büyük oranda kurtulmuştur” - AMASYA
- Ferhat Tüneli'nin açılış törenine katılanlardan detaylar - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasıAMASYA - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Ferhat Tüneli'nin açılış törenine katıldı. (3)Başbakan Yıldırım: "Bugün ülkemiz artık parmakla gösterilen ülkeler arasında yerini aldı. Büyük başarılar elde ettik ancak bunları kolay elde etmedik. Bir yandan milletimizin hayal ettiği, hasretle beklediği eserleri, hizmetleri bir bir yaparken diğer yandan da darbe girişimiyle, vesayet odaklarıyla ve kumpaslarla önümüze çıkan terör belasıyla mücadele etmek zorunda kaldık. Elhamdülillah, geldiğimiz noktada ülkemiz terör belasından büyük oranda kurtulmuştur."