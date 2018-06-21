Başbakan Yıldırım: ''Darbecilere darbe vurdunuz'' - ANKARA
- AK Parti'nin Sincan mitingi - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasıAK Parti'nin Sincan mitingi - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım: - "Yıkmaktan, durdurmaktan, kapatmaktan, engellemekten başka hiçbir hayır söz ağızlarından çıkmayanlara bu ülke emanet edilir mi? Bugüne kadar memlekete faydası olmamış bu ekibine emanet edilir mi bu ülke?" - "Bunların millete söyleyecekleri en ufak bir eserleri yok. Bunlar yıkım ekibi yıkım. Bunlar yatıyorlar kalkıyorlar AK Parti parti ne yaptıysa, Recep Tayyip Erdoğan ne yaptıysa bunları yıkacağız diyorlar"ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Yıkmaktan, durdurmaktan, kapatmaktan, engellemekten başka hiçbir hayır söz ağızlarından çıkmayanlara bu ülke emanet edilir mi? Bugüne kadar memlekete faydası olmamış bu ekibine emanet edilir mi bu ülke?" dedi. Yıldırım, partisince Lale Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, memleketi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendisinin karış karış gezdiğini belirtti. Güçlü Türkiye, güçlü hükümet ve güçlü Meclis için çalıştıklarını ifade eden Yıldırım, Sincan'ın coşkusuyla 24 Haziran'ın Türkiye için ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi.
Sincan'ın "Durmak yok yola devam” dediğini, 24 Haziran'ı iple çektiğini anlatan Yıldırım, kutlu yürüyüşe sahip çıktıkları için Sincanlılara teşekkür etti.Yıldırım, Sincan'ın 15 Temmuz’da meydanlara indiğini, alçaklara o geceyi dar ettiğini, ezanları dindirtmediğini, bayrağı indirtmediğini, darbecilere darbe vurduğunu ifade etti. Sincan halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hep yol arkadaşlığı yaptığını, AK Parti'yi hiçbir zaman yalnız bırakmadığını anlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:"Sincan, demokrasiye, cumhuriyete sahip çıktınız, Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere fırsat vermediniz. 24 Haziran'da bir kez daha Sincan'a, Ankara 'ya, Türkiye sevdalısı cumhurbaşkanımız sahip çıkacak mısınız? 16 yıldır emeğimizi yok etmek isteyenlere karşı büyük bir ders verecek miyiz. Memleketi bu yıkıp ekibine bırakmayacağız değil mi? Yıkmaktan, durdurmaktan, kapatmaktan, engellemekten başka hiçbir hayır söz ağızlarından çıkmayanlara bu ülke emanet edilir mi? Bugüne kadar memlekete faydası olmamış bu ekibine emanet edilir mi bu ülke."Yıldırım, siyasetlerinin vatandaşa hizmet etmek ve ülkeye eserler bırakmak olduğunu vurguladı.Bugüne kadar hiçbir kumpas girişiminin, darbe teşebbüsünün yürüyüşlerini durdurmadığını dile getiren Yıldırım, hiçkimsenin kendilerini millete hizmet yolundan geri çeviremeyeceğini aktardı.AK Parti hükümetleri olarak yapılması bile hayal edilemeyen birçok eseri ülkeye kazandırdıklarını, ülkeyi 3,5 kat büyüttüklerini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:"15 yılda bin 245 yeni hastaneyi, 20 bin kilometre bölünmüş yolu kim yaptı? 131 yeni üniversiteyi açan parti hangi parti? 284 bin yeni derslik yapan kim? 585 bin öğretmeni atayan hangi iktidar? 539 bin sağlık çalışanın iş başı yaptıran hangi iktidar? 1 milyon taşeronu kadroya alan, emeklilere ramazan ve kurban bayramında ikramiye veren iktidar hangi iktidar? 817 bin vatandaşımızı konut sahibi yapan iktidar hangi iktidar? 242 katrilyon sosyal destek veren iktidar hangi iktidar. 383 kilometre uzunluğunda 258 tüneli tamamlamayı başaran hangi iktidar? Hızlı treni Ankara , İstanbul, Konya ve Eskişehir'e yapan iktidar hangi iktidar? Say say bitmiyor. Burada duralım da gerisini Muharrem İnce saysın. Ben yoruldum. Bunların millete söyleyecekleri en ufak bir eserleri yok. Bunlar yıkım ekibi yıkım. Bunlar yatıyorlar kalkıyorlar AK Parti parti ne yaptıysa, Recep Tayyip Erdoğan ne yaptıysa bunları yıkacağız diyorlar."Yıldırım, Sincanlıların 24 Haziran'da yıkım ekibine geçit vermeyeceğini, hakettikleri dersi vereceğini vurguladı.