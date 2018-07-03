Başbakan Yıldırım’dan TRT'ye veda ziyareti - ANKARA
- Başbakan Yıldırım'dan TRT'ye veda ziyareti - Başbakan Yıldırım'ın TRT'den çıkışıBaşbakan Yıldırım'dan TRT'ye veda ziyareti - Başbakan Binali Yıldırım: - "Medyanın ne anlama geldiğini 15 Temmuz alçak darbe girişiminde bir kez daha gördük. O gece FETÖ terör örgütünün yapmaya çalıştığı darbeyi sadece Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu, hükümetimizin dik duruşu değil; milletimizle beraber Türk medyasının da aynı doğrultuda kararlı duruşu önlemiştir" - "Rahmetli dedem haberleri dinlerken, bir başka radyodan bir haber duyduğu zaman 'Bir de TRT'ye bakalım' derdi. Teyit için doğru mu eğri mi, haberi oradan teyit ederdi. Bu itibar, bu saygınlık kolay kazanılmıyor. Özellikle seçim süreçlerinde maalesef haksız bazı ithamlara maruz kaldı bu kuruluşumuz"ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Medyanın ne anlama geldiğini 15 Temmuz alçak darbe girişiminde bir kez daha gördük. O gece FETÖ terör örgütünün yapmaya çalıştığı darbeyi sadece Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu, hükümetimizin dik duruşu değil; milletimizle beraber Türk medyasının da aynı doğrultuda kararlı duruşu önlemiştir." dedi. Yıldırım, TRT Genel Müdürlüğüne veda ziyaretinde bulundu. Yıldırım, TRT Genel Müdürlüğüne gelişinde TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, kurumun yönetici ve çalışanları tarafından çiçeklerle karşılandı.Bazı kurum çalışanlarının çocuklarıyla yakından ilgilenen Yıldırım, kendisini karşılayanlara teşekkür etti.Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı olduğu anımsatılarak, iki yıllık başbakanlık süresine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Yıldırım, medyayı kastederek "İki yıl boyunca siz bize çok çektirdiniz. Artık çektiremeyeceksiniz." sözleriyle espri yaptı.Yıldırım, "Görsel - yazılı medyamız şüphesiz siyasi, toplumsal hayatımız, demokrasimiz için çok önemli. Medyanın ne anlama geldiğini 15 Temmuz alçak darbe girişiminde bir kez daha gördük. O gece FETÖ terör örgütünün yapmaya çalıştığı darbeyi sadece Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu, hükümetimizin dik duruşu değil; milletimizle beraber Türk medyasının da aynı doğrultuda kararlı duruşu önlemiştir." dedi. FETÖ mensuplarının 15 Temmuz gecesi TRT'yi de hedef aldığını, kısa bir süreliğine TRT stüdyosunun ele geçirilerek, alçak bildirinin okunmaya çalışıldığını anımsatan Yıldırım, "Ancak Türkiye'de medyanın çeşitlenmiş olması, vatandaşın hem sosyal medyadan hem geleneksel medyadan sürekli bilgi akışını elde etmesi bu girişimi başarısız hale getirmiştir." diye konuştu. - "Bu itibar, bu saygınlık kolay kazanılmıyor"Başbakan Yıldırım, TRT'nin önemine işaret ederek, "TRT cumhuriyetle neredeyse yaşıt, itibarlı, ülkemizin görsel medyasında hep öncü olmuş, toplumun vicdanı, Anadolu'nun sesi olarak çok güzel hizmetler yapmıştır." dedi. TRT'nin bugün 14 televizyon kanalı, 14 radyo kanalı ve 41 dilde yayıncılık yaparak Türkiye'nin sesini dünyaya duyurduğuna, vatandaşa güven veren güzide bir kuruluş olduğuna dikkati çeken Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:"Rahmetli dedem haberleri dinlerken, bir başka radyodan bir haber duyduğu zaman 'Bir de TRT'ye bakalım' derdi. Teyit için doğru mu eğri mi, haberi oradan teyit ederdi. Bu itibar, bu saygınlık kolay kazanılmıyor. Özellikle seçim süreçlerinde maalesef haksız bazı ithamlara maruz kaldı bu kuruluşumuz. Hiç hak etmediği bir şeye maruz kaldı ancak o günler artık geride kaldı.TRT, vatandaşlarımızın günlük bilgi edinme ihtiyacını en yaygın ağıyla sağlıyor aynı zamanda da TRT World başta olmak üzere dış kaynaklarıyla ülkemizin dışarıdaki itibarını yükseltecek faaliyetlerini de sürdürüyor."Başbakan Yıldırım, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, çalışma arkadaşları ve kendisini mesai saati bitmiş olmasına karşın coşkuyla karşılayan TRT çalışanlarına teşekkürlerini iletti. - "Sen de benim gibi işsiz mi kaldın?"Yıldırım, TRT muhabirinin, Başbakanlık muhabirlerinin kendisini iki yıllık yoğun mesaisinde yakından takip ettiğini dile getirmesi üzerine, "Artık sen de benim gibi işsiz mi kaldın?" esprisiyle karşılık verdi."Dükkanı kapattık, koltuk elimizde kaldı." şeklindeki açıklamasının anımsatılması üzerine Yıldırım, TRT muhabirine, "Dükkanı kapattığım kim varsa, benden ayrılmasın. Nereye gidersek beraber gideceğiz. Seni unutmayız, sen güzel hizmetler verdin. Genel Müdürümüz de bunu dikkate alacaktır." karşılığını verdi. - Nostaljik radyo hediye edildiBaşbakan Binali Yıldırım, daha sonra Genel Müdür İbrahim Eren'in makamına geçti.Burada Yıldırım'a 1955 - 1960 arasında üretilen bir radyo hediye edildi. Yıldırım, ilk defa köyüne radyo geldiğinde, meydana konulan masadaki radyoyu köylülerin hep birlikte merakla dinlediklerini anlattı.Başbakan Yıldırım daha sonra TRT Çocuk kanalındaki çizgi film karakterlerine ait kostüm ve kıyafetlerin sergilendiği bölümü gezdi.