Başbakan Yıldırım'dan referandum açıklaması



EL BAB'DA ASKERLERİMİZİN VURULMASI



Yıldırım konuyla ilgili olarak 'Sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Putin görüştüler. Bunun bir kaza olduğunu, duydukları üzüntüyü en açık şekilde ifade ettiler. Bundan sonra benzer kazaların yaşanmaması için gerekli koordinasyon ve her türlü tedbir alınacak. dedi.



