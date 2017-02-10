Başbakan Yıldırım'dan referandum açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayada değişikliği onaylamsından sonra Başbakan Yıldırım referandum tarihini açıkladı. Yıldırım, 'İnşallah 16 Nisan tarihinde referandum yapılacak. Meclis'in hallettiği, Cumhurbaşkanımızın imzaladığı bu değişikliğin vatandaşlarımız tarafından da nihai tasdiği yapılacak.' dedi.
Yıldırım konuyla ilgili olarak 'Sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Putin görüştüler. Bunun bir kaza olduğunu, duydukları üzüntüyü en açık şekilde ifade ettiler. Bundan sonra benzer kazaların yaşanmaması için gerekli koordinasyon ve her türlü tedbir alınacak. dedi.