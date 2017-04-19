Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na tepki



Yıldırım'ın söyledikleri şu şekilde;



'BİZ GÖREVİMİZİ YAPTIK'



'Vatandaşa bu siyasi değişik lehine aleyhine alabildidğince anlatmışladır. Sonuçta vatandaş herkesi dinlemiş kararını vermiştir. Dolayısıyla bu itraza YSK'nın değerlendirmesi sonucu paylaşılacaktır. Bizim laf söylememiz yanlış olur. Biz görevimizi yaptık. Milletin kararını vermesini sağladık. Halk oylaması huzur içerisinde gerçekleşmiştir. Türkiye demokraside tekrar bir ilki gerçekleştirmiştir. Vatandaşlarımız ülkenin geleceği için bir karar vermişlerdir.



'YSK'NIN VERDİĞİ KARARI YORUMLAYACAK DEĞİLİZ'



İtirazın gerekçesi YSK'nın konusudur. Biz YSK'nın vereceği kararı yorumlayacak değiliz veya itirazın gerçekçesini bilemem. Şu bilinmelidir ki her türlü karar alınırken bütün partilerin temsilcileri vardır.



KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMASI TALİHSİZLİK



İnsanları sokağa davet etmek yanlıştır. Ana muhalefet partisi genel başkanının daha sorumlu hareket etmesini bekliyoruz. Sonuçları tanımayacağız tarzında talihsiz bir beyanı olmuştur.



ERDOĞAN'A PARTİ ÜYELİĞİ DAVETİ



Seçimlerin resmen YSK tarafından ilan edilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanımızın partisi ile ilişiği tekrar yasal olarak kurulabilecek AK Parti'ye girebilecek. Biz de kurucusu olduğu partiye katılması için gerekeni yapcağız. AK Parti zaten bir kongre sürecine girmiş durumda.



OLAĞANÜSTÜ KONGRE OLACAK MI?



Bu yıl sonuna kadar bütün kongrelerimizi yenileceğiz kan heyecan tazelemesi yapacağız 2018'de de olağan kongremizi gerçekleştireceğiz ondan sonra 2019 yerel seçimleri 3 Kasım 2019 Meclis ve Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlıklarımızı yapacağız. Olağanüstü kongre söz konusu değil. Cumhurbaşkanımızn partimize katılması işi hemen olacak.



KABİNE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?



Bu seçim aynı zamanda bütün partilerin alması gereken mesajlar da vardır. AK Parti olarak kendi payımıza düşen mesajı aldık. Tamam AK Parti'ye olan güven devam ediyor ancak şu şu hususlarda daha dikkatli olmanız gerekiyor diye bize bir de not düşüyor vatandaş gerek yerel gerek teşkilat gerek hükümet faaliyetlerinde daha vatandaş memnuniyetlerini artıracak ne gerektiriyorsa o hususlarda adımları atacağız.''





