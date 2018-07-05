Başbakan Yıldırım: '(Çocuk istismarı ve hayvan hakları) Çıkaracağımız KHK'ya da uygunsa, burada da değerlendirebiliriz' - ANKARA
Başbakan Yıldırım: "(Çocuk istismarı ve hayvan hakları) Çıkaracağımız KHK'ya da uygunsa, burada da değerlendirebiliriz" - ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarıANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, "Anadolu Ajansı Editör Masası Özel"de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. - 16 - Başbakan Yıldırım: "(Çocuk istismarı ve hayvan hakları) Konu içerik olarak çıkaracağımız KHK'ya da uygunsa, burada da değerlendirebiliriz."